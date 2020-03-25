Muğla Tuzla Sulak Alanı'nda suların çekildiği iddiası Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeki Tuzla Sulak Alanı'ndaki suyun, gelgit nedeniyle çekildiği iddia edildi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeki Tuzla Sulak Alanı'ndaki suyun, gelgit nedeniyle çekildiği iddia edildi.

Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Ferhat Karakoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanın kendine has bir su sirkülasyonunun olduğunu ifade ederek, yıl boyu tekrarlanan gelgitler nedeniyle suyun çekildiğini söyledi.

Gelgitin sulak alandaki su sirkülasyonu sağladığını savunan Karakoyun, "Bu şekilde sulak alandaki su yenileniyor. Su seviyesi kısa bir süre sonra normal seviyesine dönüyor. Bazen bu tür su çekilmeleri depremlerin habercisi olarak gösterilebiliyorlar ama burada korkulacak bir durum yok. Gelgitler nedeniyle su seviyesindeki bu değişim sulak alanda olağan bir durum." diye konuştu.

Yılda yaklaşık 250 kuş türüne ev sahipliği yapan alanda gezinen flamingolar ve diğer su kuşları yine eşsiz manzaralar sunuyor.

Kaynak: AA