MUĞLA Türkiye'nin yerli otomobilinin maketi sürücüleri caydıracak
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Türkiye, Dalaman, Muğla, Güncel

MUĞLA Türkiye'nin yerli otomobilinin maketi sürücüleri caydıracak

Türkiye'nin yerli otomobilinin maketi sürücüleri caydıracakTürkiye'nin yerli otomobilinin maketi sürücüleri caydıracak.

11.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:51
MUĞLA Türkiye'nin yerli otomobilinin maketi sürücüleri caydıracak

Türkiye'nin yerli otomobilinin maketi sürücüleri caydıracak

Türkiye'nin yerli otomobilinin maketi sürücüleri caydıracak. MUĞLA'da sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek için Türkiye'nin yerli otomobilinin maketi, Dalaman Havalimanı güzergahına yerleştirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Dalaman ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin de görebileceği havalimanı güzergahında belirlenen noktalara Türkiye'nin otomobilinin trafik polisi aracı maketini yerleştirdi. Maket ile sürücülerin trafik kurallarına uyarak kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Trafikte yapılacak hatalarda caydırıcı özelliğe sahip olduğu belirtilen maket polis otomobilinin üzerinde bulunan tepe lambasının ise güneş enerjisi ile 24 saat çalıştığı öğrenildi.

MUĞLA Türkiye'nin yerli otomobilinin maketi sürücüleri caydıracak

Kaynak: DHA

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MUĞLA Türkiye'nin yerli otomobilinin maketi sürücüleri caydıracak

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