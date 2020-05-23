MUĞLA-Türk denizciler izole yaşamı devam ettiriyor
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MUĞLA-Türk denizciler izole yaşamı devam ettiriyor

Türk denizciler izole yaşamı devam ettiriyorMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Türk denizciler yat, gulet, yelkenlilerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında izole yaşıyor.

23.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:11

Türk denizciler izole yaşamı devam ettiriyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Türk denizciler yat, gulet, yelkenlilerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında izole yaşıyor. Balıkçılar ise, teknelerinde ağlarını onararak hazırlık yapıyor.

İlçe merkezi ve kırsal mahallerde denizciler, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında marina ve yat limanlarında demirli yatlarında izole yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. 5 milyon ila 25 milyon dolar değerinde lüks yat, yelkenli ve guletler sahibi yabancılar ülkelerinde bulunurken, emanet ettikleri Türk kaptan ve personeller ise günlük rutin bakımla temizliği bitirdikten sonra televizyon seyredip balık tutuyor. Ege ve Akdeniz ülkelerine geçiş noktasında kritik öneme sahip olan 9 yat limanında demirli milyon dolarlık yat, gulet ile yelkenlilerde, yaşam izole şekilde sürüyor. Balıkçılar ise teknelerinde günlük bakım onarımlarını yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını ağlarını ve aletlerini onarmakla geçiren balıkçılar tekrar ava çıkmayı bekliyor.

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25 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Kurdoğan (46), Kısıtlama günlerinde boş durmuyoruz. Arkadaşlarımla beraber ağların onarımını yapıyoruz. Umarım bir an önce bu virüs belasından kurtulur eski günlerimize döneriz. Kısıtlama kalktığında şafak vakti avlanmaya çıkacağız dedi. 27 metrelik motor yat sahibi İlker Kılıç (38), Yatım evim gibi izole şekilde kurallara uyarak yaşam devam ediyor. Günlük olarak bakım ve onarımları yapıyorum. Evde nasıl ise burada da öyle zaman geçiyor dedi. 17 metrelik 30 kişilik gulet sahibi Tarık Cevher (27), Guletimin bakımlarını ve boyasını yapıyorum. Sürekli demirli kaldığı için boya ve bakım istiyor. Bir an önce kısıtlamalar kalkar bizlerde ekmek kazanmak için çalışırız dedi. 35 metrelik bir İngiliz iş insanına ait yelkenlinin kaptanı Murat Aslan (35), Günlük temizlik işleri sonrası kendime zaman ayırıyorum. Televizyon seyrediyorum, balık tutuyorum. Bayram tatili yapıyorum dedi.

MUĞLA-Türk denizciler izole yaşamı devam ettiriyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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