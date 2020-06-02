MUĞLA TURİZMİN CENNETİNDE GÜNLÜK BİN LİRALIK ŞEZLONG FİYATLARI TEPKİ TOPLADI
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MUĞLA TURİZMİN CENNETİNDE GÜNLÜK BİN LİRALIK ŞEZLONG FİYATLARI TEPKİ TOPLADI

NORMALLEŞME sürecinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırılınca Türkiye turizminin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi tatilcileri ağırlamaya başladı.

02.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:54

NORMALLEŞME sürecinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası seyahat kısıtlaması kaldırılınca Türkiye turizminin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi tatilcileri ağırlamaya başladı. Geçmiş dönemlerde de yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Türkbükü'nde bulunan bir otelin bu yılki fiyatları ise şaşırttı. Otelin müşterilerine gönderdiği davetin elektronik postasında iki şezlong için günlük bin TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlendi. Oda ve yemek ücretlerinin dahil olmadığı fiyatları duyan vatandaşlar ise fiyatlara tepki gösterdi.

Koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran tarihinde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte şehirlerarası seyahat kısıtlaması da 81 ilde tamamen kaldırıldı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar, tatil beldelerini doldurmaya başladı. Türkiye ve dünya turizminin gözde merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi ise konuklarını ağırlıyor. Oteller, plajlar, kafe ve restoranlar yeni normale uyum sağlayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden faaliyete geçti. Öte yandan pandemi süreci dolayısıyla düşük kapasiteyle hizmet veren bazı işletmeler oda, beach kullanımı, şezlong ve loca fiyatlarına zam yaptı. Geçmiş dönemlerde de yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Türkbükü'nde bulunan bir otelin bu yılki fiyatları ise şaşırttı. Müşterilerine gönderdiği davetin elektronik postasında iki şezlong için günlük bin TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlendi. Fiyatlara oda ve yemeğin dahil olmadığı belirtilirken, iki kişilik paket içinde maksimum 4 sandalye, maksimum 3 şezlong, iki plaj havlusu, iki kez soğuk-sıcak havlu servisi, meyve tabağı ve yiyecek içecek harcamalarında yüzde 10 indirimin yer aldığı açıklandı. Uçuk fiyatları duyan Bodrumlular ise yükselen rakamlara tepki gösterdi. Fiyatların aşırı derecede yüksek olduğunu söyleyen Bodrumlu vatandaşlardan Yalçın Baysal, "Bu fiyatlara inanamıyorum. Oraya gidenler bellidir. Parası olan gider ama biz gitmeyiz. Gidenlere enayi derim. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Soyguncu olmuşlar" dedi.

'ÜNLÜLERE VEYA TURİSTLERE GÖRE DAVRANILIYOR'

Fiyatları yüksek bulan vatandaşlardan Gülbahar Savaşçı, "Bu fiyatlar hiç normal değil. Genel olarak aslında Bodrum'da hayat pahalı değil. Bazı yerler çok ekonomik ama insanların tercihine göre değişiyor. Gidip Türkbükü'nde bir şeyler yemek pahalı ama merkezde bir şeyler yemek daha ekonomik. Kişiye göre muamele yapılıyor. Normalde Bodrum bu kadar pahalı değil. Ben bu fiyatların saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ünlülere veya turistlere göre davranılıyor" diye konuştu.

Yaz kış Bodrum'da yaşayan Süreyya Türkoğlu, "Bu işletmenin fiyatlarını kızımdan duydum. Korkunç rakamlar. Buralara gidilmez diye düşünüyorum. Bu şekilde olmaması gerekiyor. İşletmeler yarı kapasiteyle çalışıyor ancak bu kadar da olmamalı. Zaten bu işletmeler normalde de pahalı olan yerlerdi ancak herhalde artık gidilmeyecektir. Ben 6 yıldır burada yaşıyorum. Her bütçeye göre yaşayabilecek yerler var ama seçip bakmak lazım. Bu yerler benim sınırlarımın dışında, ben kendi sınırlarıma uygun yerlere gidiyorum ve oldukça mutluyum" şeklinde konuştu.

'BELİRLİ BİR PROFİLİN ÜSTÜNDEKİ VATANDAŞLARA HİZMET VERİYORLAR'

Otelin belirlediği fiyatları değerlendiren Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, "Bu fiyatları genelleştirmemek gerekiyor. Bu tamamen Türkbükü'nde yer alan bir butik otelin kendi misafirlerine uyguladığı paket sistemidir. Aylık rakamlara bakınca çok fahiş bir rakam gibi gözüküyor. Günlük fiyatlara bakıldığında ise verilen özel hizmetin karşılığı olduğunu görüyorum. Uygulanan rakamlar normaldir. Otel zaten belirli bir profilin üstündeki vatandaşlarımıza hizmet veren otelimizdir. Özel bir hizmet veriyorlar. Tamamen gün boyu kendilerinin kullanacağı, kimsenin sırtının o şezlonglara değmeyeceği bir hizmet veriyorlar. Olaya bu yönden bakıldığında rakamların doğru olduğunu düşünüyorum. Bu ücretler koronavirüs öncesinde de beachlerde insanların harcadığı fiyatlarla hemen hemen aynı. Otellerin de kapasiteleri yarı yarıya düşürmeleri istendi. Sahanın içinde olmayan kişiler bunların çok yüksek olduğunu düşünecektir" dedi.

Bodrum'da bulunan bir işletmenin sahibi Selin Özsuer ise, "Koronavirüs dolayısıyla tüm tedbirleri aldık. Kapasitelerimiz düştü. Kişi sayıları, koltuk sayıları, sandalye sayıların azaltıldı. Şu anda rezervasyonlar başladı. Dış kaynaklı misafirlerimiz ne yazık ki olmadı. İnsanlar çok fazla karantina altında kaldıkları için gelmeye başlayacaklar diye ümit ediyoruz. Biraz hareketlenme var. Şu an için haziran ayından yüzde 25 kapasiteyle çalışıyoruz" diye konuştu.

MUĞLA TURİZMİN CENNETİNDE GÜNLÜK BİN LİRALIK ŞEZLONG FİYATLARI TEPKİ TOPLADI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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