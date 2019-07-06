Muğla Toç Bir-Sen'den kadro açıklaması

Muğla'da Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen üyeleri tarafından "Hakkımız olanı istiyor, kadro mücadelemize

destek bekliyoruz" sloganı ile basın açıklaması yapıldı.

PTT Muğla Başmüdürlüğü önünde toplanan grup adına açıklama yapan Toç Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Adem Köseoğlu, "Tarım-Ormancılık ve Bayındır Çevre İnşaat Hizmet Kollarının Yetkili Sendikaları Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen olarak; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve Sözleşmeli Personeli öz, üvey evlat diye ayrıştıran yasa teklifindeki adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesi noktasında sesimizi duyurmak için biraraya geldik.

Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen İl ve Şube Başkanlıklarımızca; 81 ilde eş zamanlı olarak Milletvekillerimize mektup gönderiyor ve bir kez daha hakkımız olanı istiyor, kadro mücadelemize destek bekliyoruz" dedi.

Köseoğlu, "Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sözleşmeli Personelin sözleşme sürelerinin 4+2'den 3+1'e düşürülmesine yönelik içinde pek çok eksikliğin ve eşitsizliğin dolu olduğu yasa kabul edildi.

Sözleşmeli olarak görev yapan; öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirmede; diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşürecektir. Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir.

Yıllardır,'İş Güvencesi Kırmızı Çizgimiz'diyerek her platformda kadrolu istihdamın hayati bir gereklilik olduğu bilinciyle 4/B'li (sözleşmeli) kardeşlerimizin 4/A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken, bugünbir desözleşmeli personelibu düzenlemeyle kendi aralarında eşitsizce ayıran kanuni düzenlemehiç birşekilde kabul edilemez.

Bazı kamu çalışanlarını bu düzenlemeyle sevindirirken diğerlerine üvey evlat muamelesi yapılması toplumsal ve çalışma hayatındaki dengeyi bozmanın yanı sıra Anayasamızın temel eşitlik ilkesiyle de asla bağdaşmamaktadır.

Biran önce sözleşmeliligi sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde, yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklı selim davranmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki düzenleme dışında kalan kamu görevlileri ayrıcalık değil sadece hakkı olanı talep etmektedir" diye ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA