MUĞLA Tel örgülere sıkışan kedi kurtarıldı
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MUĞLA Tel örgülere sıkışan kedi kurtarıldı

Tel örgülere sıkışan kedi kurtarıldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir sitenin giriş kapısındaki tel örgüye sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

26.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:49

Tel örgülere sıkışan kedi kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir sitenin giriş kapısındaki tel örgüye sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi'ndeki bir sitenin giriş kapısındaki dikenli tel örgüye, dün bir kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar kediyi kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tel örgüyü keserek kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kuyruğundan yaralandığı belirlenen kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin elinden kurtulup, hızla uzaklaştı.

MUĞLA Tel örgülere sıkışan kedi kurtarıldı

Kaynak: DHA

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