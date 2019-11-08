Muğla tehlike arz eden tescilli bina belediye ekiplerince yıkıldı

08.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:50

Tehlike arz eden tescilli bina belediye ekiplerince yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğal nedenlerle bir bölümü yıkıldıktan sonra tehlike arz eden tescilli bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

Anıtlar Kurulu tarafından tescillenmiş, 20'nci yüzyılın ilk çeyreğine ait olduğu düşünülen Yeniköy Mahallesi Kelerlik Mescit Sokak üzerindeki 100 yıllık taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki bina için mal sahibi tarafından Bodrum Belediyesi'ne yıkım isteği müracaatı yapıldı. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca alınan karara istinaden, binada sabah başlayan yıkım çalışması, akşama kadar sürdü. Turgutreis Caddesi üzerindeki binaya bağlı elektrik ve telefon hatları üzerinde çalışmalarını tamamlayan elektrik dağıtım şirketi ve telekomünikasyon şirketinin ardından Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş makinesiyle yıkıma başladı. Polis ise, çevrede güvenlik aldı. Yıkım, Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde görevli arkeolog gözetiminde yapıldı. Tescilli binanın zemine dokunmadan, riskli bölge olan kısımları yıkılarak, can ve mal güvenliği riski ortadan kaldırıldı. Kısmi yıkım çalışmaları sonrasında çıkan hafriyat ise, belediye ekiplerince bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: DHA