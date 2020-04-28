MUĞLA Tedavi edilen caretta caretta, denize salındı Tedavi edilen caretta caretta, denize salındıMUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yaralı halde bulunan ve tedavisi tamamlanan caretta caretta, denize salındı.

Tedavi edilen caretta caretta, denize salındı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yaralı halde bulunan ve tedavisi tamamlanan caretta caretta, denize salındı. İztuzu kumsalı açıklarında bir süre önce, deniz aracının çarpması sonucu kabuğundan yaralı halde bir caretta caretta bulundu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürülen caretta caretta, tedaviye alındı. 'Mustafa' ismi verilen 9 yaşlarındaki caretta caretta, yaklaşık 2 ay süren tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Caretta caretta, İztuzu plajından denize salındı. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Kuruluşundan bugüne kadar merkeze 373 yaralı kaplumbağa geldi. Yaralı olarak gelen kaplumbağalardan 203'ü iyileştirerek, doğal ortamına bırakıldı" dedi.

Kaynak: DHA