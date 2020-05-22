MUĞLA-Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyor
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MUĞLA-Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyor

Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyorMUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

22.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:36

Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyor

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Seyahat kısıtlamasının olmadığı kente giriş- çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürüyor. Sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülürken, kontrol sırasında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bodrum'a son 24 saatte yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Bodrum'un tek girişi olan Torba'da trafik uygulama noktasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, 14 gün dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Öte yandan Bodrum'a son 24 saatte yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖÜKÜMÜ

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-Araç yoğunluğundan genel-detay görüntü

-Polis ve jandarma ekiplerinin sürücü ve yolcuların ateşini ölçmesi

Haber - kamera Cavit AKGÜN BODRUM, (Muğla)

MUĞLA-Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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