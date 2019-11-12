Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğüne Barış Saylak atandı
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Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğüne Barış Saylak atandı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararname ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alınırken, yerine Barış Saylak atandı.

12.11.2019 09:49 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:54
Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğüne Barış Saylak atandı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararname ile İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alınırken, yerine atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karar ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alınırken, yerine AK Parti'den Milas Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen ve aldığı oy oranıyla dikkat çeken Barış Saylak atandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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