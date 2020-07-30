MUĞLA Tapu çalışanlarının dikkati sayesinde 280 milyon dolarlık vurgun önlendi
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MUĞLA Tapu çalışanlarının dikkati sayesinde 280 milyon dolarlık vurgun önlendi

Tapu çalışanlarının dikkati sayesinde 280 milyon dolarlık vurgun önlendiMUĞLA'nın Milas ilçesinin turistik Kıyıkışlacık mevkisinde yaklaşık 800 dönüm olan 280 milyon dolarlık arazinin, Sakarya'daki tapu müdürlüğünde sahte evraklarla satış işlemini yapmaya çalışan 5 kişi, gözaltına alındı.

30.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:40

Tapu çalışanlarının dikkati sayesinde 280 milyon dolarlık vurgun önlendi

MUĞLA'nın Milas ilçesinin turistik Kıyıkışlacık mevkisinde yaklaşık 800 dönüm olan 280 milyon dolarlık arazinin, Sakarya'daki tapu müdürlüğünde sahte evraklarla satış işlemini yapmaya çalışan 5 kişi, gözaltına alındı. Milas Tapu Müdürlüğü personelinin dikkati sayesinde vurgunun önüne geçildiği öğrenildi.

Milas'ın Kıyıkışlacık mevkisinde yaklaşık 800 dönüm olan 280 milyon dolar değerindeki arazinin satış işlemlerini gerçekleştirmek için Sakarya'nın Kocaali İlçe Tapu Müdürlüğü'ne giden bir kişi, yetki evrakları ile birlikte başvuruda bulundu. Tapudaki personelin, Milas İlçe Tapu Müdürlüğü'nü arayarak yetki belgesi talebinde bulunmasının ardından görevliler arazi sahibine ulaştı. Arazi sahibinin herhangi bir satış işleminden bilgisi olmadığı ifade etmesi üzerine, polise ihbarda bulunuldu. Harekete geçen sivil polis ekipleri, işlemleri gerçekleştirmek istedikleri sırada 5 şüpheliyi sahte evraklar ile yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, arazi sahibinin kimlik bilgilerinin yasa dışı yollardan ele geçirdiğini düşündükleri belirterek, "Tapu müdürümüzün verdiği bilgiye göre, işlem esnasında Kocaali Tapu Müdürlüğü, Milas Tapu Müdürlüğü'nden yetki talep ediyor. Talebi dinleyen görevli arkadaşlar, o esnada arazinin sahibine ulaşarak, satış işlemini soruyorlar. Arazi sahibi herhangi bir satış işleminin söz konusu olmadığını ifade ediyor. Bu gelişme üzerine arkadaşlar Kocaali Tapu Müdürlüğü'nü uyararak, söz konusu kişilerin gözaltına alınmasını sağlıyorlar. Dikkat ve duyarlılıkları ile dolandırıcılığı önleyen tapu personelimizi ödüllendirdik. Vatandaşlarımız, tanımadıkları kişilerle kimlik bilgilerini paylaşmasınlar" dedi.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

MUĞLA Tapu çalışanlarının dikkati sayesinde 280 milyon dolarlık vurgun önlendi

Kaynak: DHA

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