MUĞLA TAM KAPANMA ÖNCESİ BODRUM'A AKIN ETTİLER

Sağlık Bakanı Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, 17 gün sürecek 'tam kapanma' öncesi tatilci akınına uğradı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, 17 gün sürecek 'tam kapanma' öncesi tatilci akınına uğradı. Kent merkezi giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması, dikkat çekti.

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi büyükşehirlerde kalmak istemeyip, Bodrum'u tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren ilçeye giriş yapmaya başladı. Yarın saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek 'tam kapanma' dönemini fırsat bilen yazlıkçılar ve yerli turistler, Bodrum'a akın etti. Bölgede trafik yoğunluğu ise dronla havadan görüntülendi. Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler de ilçe girişinde güvenlik önlemi aldı. Trafik, zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması ise dikkat çekti. Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü yönüne giden tüm güzergahlarda yoğunluk gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı