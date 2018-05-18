Muğla, Süper Yatların Gözdesi Oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen 91 metre uzunluğundaki "Moonligt 2" isimli yat ilgi odağı oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen 91 metre uzunluğundaki "Moonligt 2" isimli yat ilgi odağı oldu.
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da "süper yat" hareketliliği yaşanıyor. 36 misafir ve 34 kişilik mürettebat ağırlama kapasitesi ve üzerinde helikopter pisti bulunan 91 metre uzunluğundaki "Moonlight 2" isimli süper yat, Yalıkavak Marina'ya demirledi.
Yata, yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi.