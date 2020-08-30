MUĞLA Su sporları eğitmeni ve opera sanatçısından Marmaris'te klip Su sporları eğitmeni ve opera sanatçısından Marmaris'te klipMARMARİS'te su sporları eğitmenliği de yapan, opera sanatçısı Mert Kesepara (26) 'Bir Kadın Var' adlı şarkısı için klip çekti.

Su sporları eğitmeni ve opera sanatçısından Marmaris'te klip

MARMARİS'te su sporları eğitmenliği de yapan, opera sanatçısı Mert Kesepara (26) 'Bir Kadın Var' adlı şarkısı için klip çekti. Kesepara, "Bu klipte çok sevdiğim deniz ve müziği bir araya getirdim" dedi.

Şarkı yazarlığını, besteciliği, tekne kaptanlığını ve su sporları eğitmenliğini bir arada yapan Mert Kesepara, aynı zamanda opera sanatçısı olarak dikkat çekiyor. Yılın 6 ayı İstanbul'da, 6 ayı da Marmaris'te yaşayan Kesepara, 'Bir Kadın Var' adlı şarkısına klip çekti. Parçanın aranjörlüğünü Soner Kırmızıgül ve Alperen Gören üstlendi. Klip ise Marmaris'te çekilirken, ilçenin tanıtımına destek sağlandı.

Kliple ilgili bilgi veren Mert Kesepara, "Ailem Marmaris'te yaşamakta. Yaz aylarında, ailemin yanında burada oluyorum. Çocukluğumdan bu yana deniz ve müzik tutkum vazgeçilmezdi. Beste yapma, şarkı yazarlığı, yat kaptanlığı, spor eğitmenliğim gibi meslekler hobim. Aynı zamanda İstanbul Haliç Üniversitesi Opera ve Müzik Bölümü mezunuyum. Bir kadın ve bir adamın aşkını anlatan şarkımın klibini çektim. Bu klipte çok sevdiğim deniz ve müziği bir araya getirdim" dedi.

Kaynak: DHA