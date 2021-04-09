Muğla Sosyal Hizmetler 38 bin 660 haneyi ziyaret edecek

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve beraberindeki heyet Roman vatandaşların yoğun yaşadığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve beraberindeki heyet Roman vatandaşların yoğun yaşadığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

İncelemelere Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gedik, Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Haney, Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Dr.Emine Ebru Bozçelik ve Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Zeliha Altıntaş da katıldı.

Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından alan taraması ve risk haritalaması yapıldığını vurgulayan İl Müdürü Bozçelik, özellikle engelli, yaşlı, kadın ve çocuk gibi dezavantajlı gurubun sosyal risklerini tespit ederek, risklere yönelik projeler üreterek, ihtiyaç duyulan hizmeti adreslere giderek sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Proje kapsamında 38 bin 660 hanenin ziyaret edileceğini belirten İl Müdürü Bozçelik "Oluşturulacak risk haritası bundan sonraki proje çalışmaları için de güncel ve geçerli bir veri kaynağı olacaktır" diye konuştu.

Projeye ek olarak sosyal dayanışma merkezi planlamasının da yapıldığını belirten Bozçelik "Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerlerde toplumsal entegrasyonlarını sağlamak, psiko- sosyal destek vererek, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yönelik bir merkez planlıyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı