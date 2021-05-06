Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine "engelsiz üniversite" ödülü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), YÖK'ün "Engelsiz Üniversite Ödülleri" yarışmasında "yeşil bayrak" ödülüne layık görüldü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), YÖK'ün "Engelsiz Üniversite Ödülleri" yarışmasında "yeşil bayrak" ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin fiziksel mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla YÖK tarafından organize edilen "Engelsiz Üniversite Ödülleri", 5 Mayıs'ta çevrim içi törenle sahiplerini buldu.

MSKÜ Turizm Fakültesi, "Eğitimde Erişilebilirlik" kategorisinde "yeşil bayrak" aldı.

Üniversitenin "Engelsiz Üniversite" sloganıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda geçen ay "Erişilebilir Üniversiteler" kategorisinde jüri değerlendirmesi ile Türkiye ikinciliğine layık görüldüğü hatırlatıldı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, büyük ve güçlü MSKÜ ailesi olarak, "Engelsiz Üniversite" alanında yürüttükleri önemli çalışmalarla ve uygulamaya koydukları başarılı projelerle "öğrenci dostu" üniversitesi olmaya aday olduklarını belirtti.

Bu hedefe ulaşmak için özel gereksinimi olan öğrencilere, gereksinim duydukları akademik ve sosyal desteği sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çiçek, bu çalışmaların engelli öğrencilerin eğitim imkanlarına ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç