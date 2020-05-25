Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Zeynep için "başsağlığı" mesajı Açıklaması Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Menteşe ilçesindeki evinde erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişiyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Zeynep Ş. için başsağlığı mesajı yayımladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Menteşe ilçesindeki evinde erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişiyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Zeynep Ş. için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2019 mezunlarından Zeynep Ş'nin ölümünün derin bir acıya neden olduğu belirtilen mesajda, "Yaşayacağı onca güzel yıla rağmen hayattan koparılan Zeynep'in ölümünün, kadın cinayetlerinin sonuncusu olmasını diliyoruz. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Olayın ardından sosyal medyada Zeynep Ş. ile bir arkadaşı arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp mesajı paylaşıldı.

Hayatını kaybeden genç kızın mesajında, "Ahmet'le net bir şekilde bitti. Bir aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de..." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan videoda da Zeynep Ş, "Bile Bile Yandı Yüreğim" isimli şarkıyı seslendirirken görülüyor.

Bu arada, olaydan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şüpheli Ahmet K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Zanlınan, tedavisinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüleceği belirtildi.

Zeynep Ş, dün Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ahmet K. ile tartışmış, arbedede bıçakla yaralanan genç kız hayatını kaybetmişti. Vücudunda kesici alet yarası olan Ahmet K. ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA