Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden sağlık çalışanlarına siperlik desteği
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Güncel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden sağlık çalışanlarına siperlik desteği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnovasyon ve Teknoloji Topluluğu öğrenci ve öğretim üyeleri, sağlık çalışanlarına destek olmak için siperlik üretmeye başladı.

13.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:44
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden sağlık çalışanlarına siperlik desteği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnovasyon ve Teknoloji Topluluğu öğrenci ve öğretim üyeleri, sağlık çalışanlarına destek olmak için siperlik üretmeye başladı.

MSKÜ Araştırma Laboratuvarı Koordinatörü ve İnova Muğla Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Aktürk, matematik, fizik, jeoloji, bilgisayar mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerindeki gönüllü öğrenciler ile öğretim üyeleri, salgında fedakarca çalışan sağlık personeli için bir araya geldi.

Gönüllü öğrenci ve öğretim üyeleri, biri öğrencilerin sanayiden topladıkları parçalarla yaptıkları cihaz olmak üzere, 7 cihazla günde 30 siperlik üretiliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, üretimine destek verdikleri 3 boyutlu yazıcısıyla koruyucu yüz maskesi üretmeye başlayan topluluk üyelerinin maskeleri üretmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Sıvı temasından ve özellikle Kovid-19'dan koruyabilmek için tasarlanan yüz maskelerinin hastane çalışanlarına günlük olarak ulaştırılacağını belirten Çiçek, "Sağlıkçılarımız teması en yüksek yaşayan kişiler. Bu çalışmayı yürüten ve gönüllü olana öğrenci ve öğretim üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Prof. Dr. Çiçek, açıklamanın ardından üretimi yapılan ilk yüz maskelerini Tıp Fakültesi Dekanı Nevres Hürriyet Aydoğan ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Salih Akkuş'a teslim etti.

Kaynak: AA

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