Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde "Hocalı Katliamı" konferansı

27.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:52

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev, Ermenistan devletinin Türk'e nefretle yoğurulmuş resmi bir ideolojisi olduğunu söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ), Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümü dolayısıyla "Hocalı Katliamı" konulu Konferansı düzenlendi.



MSKÜ Türk Dünyası Topluluğu tarafından Edebiyat Fakültesi Şehit Polis Yaşar Özlem Amfisinden düzenlenen Konferansta konuşan Mehdiyev, Hocalı'nın 1992'de abluka altına alındığını belirterek, burada yaşayan 5 binden fazla insanın ekmeksiz, susuz, yemeksiz kaldığını söyledi.

25 Şubat gecesi baskın yapıldığını hatırlatan Mehdiyev, "Sorabilirsiniz, neden o gün. Bazıları diyorlar ki 'Hocalı 1915'in kısası olmuştur.' Hayır. Hocalı Ermeni çete reisi eli kanlı Andranik Ozanyan'ın doğum gününe rast getirilmiştir. Ermeni basını bunu inkar etmiyor. Andranik 25 Şubat'ta doğmuştur." dedi.

Ermenistan'da kahraman ilan edilenlenlerin Andranik gibi terörist olduğunu dile getiren Mehdiyev, "Türk'e karşı savaşmış adamlardır. Yani Ermenistan'ın kendi kahramanı yoktur. Ermenistan devletinin resmi ideolojisi Türk'e nefretle yoğurulmuş bir ideolojidir." diye konuştu.

"Neden biz Hocalı soykırımını dünya kamuoyuna hukuki bir cinayet olarak sunamıyoruz, oradan bir soykırım kararı çıkaramıyoruz" diye soran Mehdiyev, şöyle konuştu:

"Yine suç kendimizdedir. Bizi oyaladılar. 11 ülkeden kurul oluşturdular. Dağlık Karabağ sorununu halletmesi, çözüme kavuşturması için üç ülkeye havale edildi. Rusya, Amerika ve Avrupa'da Ermenilerin en büyük savunucusu Fransa. Bu ülkelerden siz bir şey bekliyor musunuz? Ben beklemiyorum. Bu ülkelerin arabuluculuğuyla biz hiçbir şey alamayacağız. Uzun zaman bizi oyaladılar. Aslında bunun yolu Azerbaycan'ın kendi topraklarında olan bu bölücülerle ilgili bir anti terör operasyonu düzenlemek. Ermenistan'ın kendi arazisi var. Dağlık Karabağ bütün dünyada Azerbaycan arazisi olarak tanınıyor. BM'in bütün belgelerinde Dağlık Karabağ ve çevresinin işgal altında olan arazileri Azerbaycan arazileridir. Biz bu topraklarımızı kurtarmak için kararlı adımlar atıp burada terör operasyonları düzenleyebiliriz. 28 yıldır Hocalı'dan bahsediyoruz. 29-30 yıla yakındır bu topraklar işgal altındadır. Bunu yapacaksa Azerbaycan halkı kendi ordusuyla yapacak ve Türkiye'nin desteğiyle yapacak."

Mehdiyev, son zamanlarda Azerbaycan basınında Türkiye'den beklentilerin oldukça fazla olduğu ve Türkiye'nin daha çok Karabağ konusuna eğilmesi meselesinin gündemde olduğunu söyledi.

Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da olduğunu hatırlatan Mehdiyev, şöyle devam etti:

"Biz de bekliyorduk ki Dağlık Karabağ ile ilgili ne söyleyecek.? Bizim yüreğimizden diken çıkaran bir kelime söyledi. Sayın Erdoğan, 'Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Rusya bu meseleyi çözüme kavuşturmuyorsa çekilsinler, biz yaparız.' dedi. Bu da o anlama geliyor ki Azerbaycan kararlı adımlar atsa Türkiye arkasında olacak. Askeri desteğe kadar Türkiye Azerbaycan'a destek verecek. Başka yolu da yoktur."

Azerbaycan hükümetinin son 10 yıl içerisinde "Hocalı'ya adalet" diye bir kampanya düzenlediğine işaret eden Mehdiyev, "Farklı farklı ülkelere gidiliyor. Bu ülkelerde Hocalı soykırımı meclis üzerinde kabul görüyor. Meksika'nın başını çektiği 10 ülke soykırımı resmen kabul ediyor. Bu sayı artacaktır." diye konuştu.

Daha sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile diğer hukuki açıdan uygun olan kurumlara gideceklerini anlatan Mehdiyev, "Biz haklıyız. Hocalı'ya adalet istiyoruz. Haklı olduğumuzu gür sesimizle söylüyoruz. İnşallah Hocalı'nın kısası da kıyamete kalmaz." dedi.

Konferans sonunda Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Mehdiyev'e teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: AA