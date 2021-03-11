Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile afet farkındalık eğitimi işbirliği protokolü imzalandı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek faaliyetlere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek faaliyetlere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik 75. Yıl Salonu'nda imzalanan protokol törenine Vali Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan katıldı.

Protokolün amacının, afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik taraflar arasında yapılacak iş birliğinin çerçevesinin belirlenmesi olduğu kaydedildi.

Protokol kapsamında üniversitenin ve bağlı birimlerindeki hizmet sundukları öğrencilerin ve akademisyenlerin afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları ile 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesi sağlanacak.

Kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanması hedeflenen protokolle afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç