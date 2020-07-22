Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Senatosu, Pınar Gültekin cinayetini kınadı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Senatosu, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesini kınadı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Senatosu, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesini kınadı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in menfur bir cinayet sonucu hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Öğrencilerinin vefatının üniversite camiasını üzdüğü ve yasa boğduğunun ifade edildiği açıklamada, "Pınar Gültekin'in en temel hakkı olan yaşam hakkına yönelik bu cinayeti, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak şiddetle kınıyor, öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bu tür cinayetlerin bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir." denildi.

Kaynak: AA