Muğla sıcak hava nedeniyle marmaris plajları doldu

28.08.2019 14:51

Sıcak hava nedeniyle Marmaris plajları doldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcakları bunaltınca sahiller, serinlemek isteyen tatilcilerle dolup taştı.

Marmaris'te hava sıcaklığı 37 dereyi bulurken, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha fazla oldu. Nemle birlikte sıcak havanın etkisi bunaltınca, tatilciler plajlara ve sahil kıyısına akın etti. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçe merkezinde plajlar ve sahil yürüyüş yolları serinlemek isteyenlerle doldu. Yüzenler, su sporları aletleriyle eğlenenler, kitap okuyup güneşlenenler plajın keyfini çıkardı. Öte yandan sıcak hava nedeniyle bazı kişiler hastanelik oldu.

1 Ukraynalı, 1 Hollandalı ve 2 Türk olmak üzere toplam 4 tatilcinin, güneş çarpması nedeniyle özel hastane ve polikliniklere başvurduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA