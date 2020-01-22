Muğla seydikemer'de orman yangını büyümeden söndürüldü
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Muğla seydikemer'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Seydikemer'de orman yangını büyümeden söndürüldüMUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, çıkan orman yangınında 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

22.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:21
Muğla seydikemer'de orman yangını büyümeden söndürüldü

'de orman yangını büyümeden söndürüldü

'nın Seydikemer ilçesinde, çıkan orman yangınında 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Mahallesi Çayiçi mevkisindeki yangın bugün saat 13.00 sıralarında başladı. Rüzgarında etkisiyle hızla ormanlık alana yayılan alevlere, orman işletme müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangında, 2 saatlik müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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: Muğla seydikemer'de orman yangını büyümeden söndürüldü
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