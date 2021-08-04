Muğla Seydikemer'de halk yangınlara karşı seferber oldu
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Muğla Seydikemer'de halk yangınlara karşı seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da 7 gün önce başlayan orman yangınlarına karşı resmi ve sivil ekiplerin yanı sıra halk da seferber oldu.

Muğla'da 7 gün önce başlayan orman yangınlarına karşı resmi ve sivil ekiplerin yanı sıra halk da seferber oldu. Dün akşam saatlerinde Seydikemer Çatakdere Bölgesi'nde yeniden başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüyüp her tarafı sardı. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.

Muğla'da bir haftadır devam eden yangınlarda itfaiye ve orman yangını söndürme ekipleri il genelinde aynı anda 7-8 yerde birden çıkan yangınlara karşı mücadele verirken, duyarlı vatandaşlar da ekiplere destek vermek için seferber oluyor. Gece Seydikemer Çatakdere bölgesinde yeniden başlayan yangın sert rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyüp geniş bir alana yayıldı. Karadan müdahalenin oldukça güç olduğu yangında alevler havadan müdahale ile söndürülmeye çalışıldı. Yangın nedeniyle köy boşaltılırken 3 gündür devam eden bölgedeki yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. - MUĞLA

Muğla Seydikemer'de halk yangınlara karşı seferber oldu
Muğla Seydikemer'de halk yangınlara karşı seferber oldu
Muğla Seydikemer'de halk yangınlara karşı seferber oldu
Muğla Seydikemer'de halk yangınlara karşı seferber oldu
Muğla Seydikemer'de halk yangınlara karşı seferber oldu
Muğla Seydikemer'de halk yangınlara karşı seferber oldu
Muğla Seydikemer'de halk yangınlara karşı seferber oldu
Muğla Seydikemer'de halk yangınlara karşı seferber oldu
Muğla Seydikemer'de halk yangınlara karşı seferber oldu
Muğla Seydikemer'de halk yangınlara karşı seferber oldu
Muğla Seydikemer'de halk yangınlara karşı seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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