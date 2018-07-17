Muğla Seydikemer'de Anızdan Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Seydikemer'de anızdan başlayan yangın ormana sıçradı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Seydikemer ilçesi Yakabağ Mahallesi Köyiçi Mevkii'nde bugün saat 16.40'da başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Genişleyen yangına yayılan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter ve 2 uçak havadan, ayrıca çok sayıda yer ekibi ise karadan müdahale ediliyor. Yerleşim yerine yangının ulaşmaması için orman işçileri de yoğun bir çaba sarf ediyor.