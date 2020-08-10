MUĞLA Servis midibüsü şarampole devrildi 2 ölü, 18 yaralı
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MUĞLA Servis midibüsü şarampole devrildi 2 ölü, 18 yaralı

Servis midibüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 18 yaralı MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, işçileri taşıdığı öğrenilen bir servis midibüs şarampole devrildi.

10.08.2020 21:43 | Son Güncelleme: 10.08.2020 21:48

Servis midibüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 18 yaralı MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, işçileri taşıdığı öğrenilen bir servis midibüs şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 17.45 sıralarında Fethiye-Antalya kara yolu Dont mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Dereli idaresindeki 48 S 2519 plakalı midibüs seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Meydana gelen kazada 18 kişinin yaralandığı, Özgür Gezer ve Suriye uyruklu Mustafa Aljayy isimli bir işçinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, işçileri mermer fabrikasında çalıştığı mesai çıkışı evlerine gitmek için servis midibüsüne bindiği öğrenildi.

MUĞLA Servis midibüsü şarampole devrildi 2 ölü, 18 yaralı

Kaynak: DHA

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