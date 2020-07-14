MUĞLA Şehit babasını üniforması ile uğurladı AKTÜEL Şehit babasını üniforması ile uğurladıESKİŞEHİR'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu (53), memleketi Muğla'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit babasını üniforması ile uğurladı

ESKİŞEHİR'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu (53), memleketi Muğla'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit polisin oğlu Doğukan, cenaze törenine babasının üniformasıyla katıldı.

Kaza, geçen 12 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde Eskişehir-Seyitgazi yolu Eskişehir Teknik Üniversitesi girişinde meydana geldi. Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu, ilçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir kablo hırsızlığı ihbarına gitti. Dönüş yolunda Mustafa Aşan'ın kullandığı 26 A 7527 plakalı ekip otosu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp, takla attı. Kazada Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memurları daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 28 yıllık polis memuru, evli ve 1 çocuk babası Cengiz Kuloğlu, tedavi gördüğü yoğun bakımda doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Emekliliğine 2 yıl kaldığı öğrenilen şehit polis memuru için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Kuloğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye gönderildi.

Kuloğlu'nun naaşı Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait cenaze nakil aracıyla törenin yapılacağı Muslihiddin Cami'ine getirildi. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutu, merasim birliği tarafından cenaze aracından omuzlara alınarak musalla taşına konuldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince koronavirüs tedbirleri nedeniyle cami avlusu ve dışı dezenfekte edildi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen törene şehit polisin oğlu Doğukan Kuloğlu, cenaze törenine babasının üniformasıyla katıldı.

'GÖREV AŞKIYLA YANIP, TUTUŞUYORDU'

Gözyaşlarına hakim olamayan şehit eşi Filiz Kuloğlu, kendisine başsağlığı dileyen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a, "Görev aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Herkesten önce mesaisine başlardı. Bizleri şereflendirmek ve onurlandırmak için şehit oldu" dedi.

Törene, Aktaş'ın yanı sıra, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Muğla İl Müftüsü İbrahim Öcüt tarafından öğlen kılınan namazın ardından Cengiz Kuloğlu'nun cenazesi Yeni Mezarlık Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA