Muğla Sandras İçme Suyu Projesi Ocak'ta ihale edilecek

AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, "İlçemizin 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak 'Muğla Sandras İçme Suyu Projesi'nin ihale edilmesi ile ilgili Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'den destek aldık.

AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, "İlçemizin 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak 'Muğla Sandras İçme Suyu Projesi'nin ihale edilmesi ile ilgili Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'den destek aldık. İnşallah proje Ocak ayında ihale edilecektir." dedi.

Çiçek, çevrimiçi bir platform üzerinden düzenlediği basın toplantısında, Menteşe ilçesinin yerel yönetimin ihmali nedeniyle su sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Basın toplantısını çevrimiçi yaparak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede farkındalık oluşturmak istediklerine dikkati çeken Çiçek, küresel iklim krizi, aşırı nüfus artışı ve kaynakların yanlış kullanımının tüm dünyada su kıtlığı problemi doğurduğuna dikkati çekti.

Önlem alınması gerektiğine işaret eden Çiçek, önümüzdeki süreçte Kovid-19'dan daha büyük bir küresel sıkıntı ile karşılaşılabileceğini belirtti.

Bu anlamda yerel yönetimlere de büyük görevler düştüğünü vurgulayan Çiçek, "Etkin bir su yönetim planına ihtiyacımız vardır. Maalesef Menteşemiz daha şimdiden su krizinin etkilerini hissetmeye başlamıştır. Menteşe ilçemizin karşı karşıya kaldığı bu krizin müsebbibi Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüdür." ifadelerini kullandı.

"Ocak ayında ihale edilecek"

2030 yılına kadar herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna kavuşmasını sağlamak için, altyapıya yatırım yapılması, sıhhi tesislerin inşa edilmesi ve her düzeyde hijyenin teşvik edilmesinin zorunluluk haline geldiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Maalesef Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ tüm dünyayı bekleyen su krizine karşı herhangi bir önlem alamadığı gibi herhangi bir proje de geliştirmemiştir. AK Parti olarak tüm dünyayı bekleyen su krizinin farkındayız. Bunun için de İlçemizin 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak 'Muğla Sandras İçme Suyu Projesi'nin ihale edilmesi ile ilgili Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'den destek aldık. İnşallah proje Ocak ayında ihale edilecektir. 2023 yılına kadar bu projenin sonuçlandırılması konusunda Ankara'daki gelişmeleri hassasiyetle takip ediyor olacağız."

Akbük Plajını MUÇEV işletecek

Çiçek, Akbük plajının Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) tarafından işletilmesine ilişkin olarak da tahliye işlemlerinin başladığını, plajın MUÇEV dışında ikinci şahıslar tarafından işletmesinin söz konu olmadığını dile getirdi.

Özlüce Mahallesinde bulunan fosil alanında kazı çalışmalarının başlatılması noktasında Ankara'da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile bir araya gelerek girişimlerde bulunduklarını aktaran Çiçek, bölgede incelemelerin başlatıldığını, kazı çalışmalarının da iklim şartları nedeniyle bahar aylarında başlayacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça