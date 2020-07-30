MUĞLA 'Sakin Şehir'de bayram yoğunluğu 'Sakin Şehir'de bayram yoğunluğuMUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

'Sakin Şehir'de bayram yoğunluğu

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Plajlar dolarken, tatilciler denize girip güneşlendi, keyifli saatler geçirdi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesinde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluşmaya başladı. Dünyaca ünlü Akyaka Halk Plajı doldu. Hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Akyaka'da renkli görüntüler ortaya çıktı. İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli ve İzmir'den gelen yerli turistler, plajda gün boyu denize girip, güneşlenmenin tadını çıkarırken, su sporları yapanlar da oldu. 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka'da tekne turları da ilgi görüyor. Tatilciler, Kandilli Koyu, Sedir Adası, İncekum, Lacivert Koyu ve Sualtı Mağarasında denize girmenin keyfini çıkarıyor.

Kaynak: DHA