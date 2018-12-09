Muğla Sakarya'da Liseli Genci Öldüren Şüpheli, Bodrum'da Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin bir işyerine düzenlediği operasyonda, Sakarya'da karıştığı silahlı saldırı olayında 1 lise öğrencisinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanması neden olduğu gerekçesiyle aranan R.O.B. ile kendisine yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Nakliyeciler Sitesi önünde, 27 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği tatili nedeniyle tesadüfen olay yerinde bulunduğu öğrenilen Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Güvenlik güçleri tarafından olay tarihinden bu yana aranan şüpheli R.O.B.'nin de aralarında bulunduğu 32 sanık hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 4 müştekinin bulunduğu davada açıldı. Dava sürerken, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan aranan sanık R.O.B.'nin Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir işyerinde saklandığı bilgisine ulaştı. Bugün sabaha karşı Özel Harekat polislerinin de desteğiyle şüpheli R.O.B.'nin saklandığı işyerine operasyon düzenlendi. R.O.B. ve kendisine yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler R.O.B., C. U., Ü. C. ve B. Z. üzerinde ve evlerindeki aramalarda bir miktar kokain ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.