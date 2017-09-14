Muğla Sahte Dolar Operasyonuna 3 Tutuklama

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, sahte 100 dolarlık banknotları piyasa sürmeye çalıştığı gerekçesiyle 2'si kadın 5 kişi polis tarafından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.



Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum İlçesi'nden kiraladıkları otomobille Fethiye'ye gelen Önder K., Mustafa B., İlyas B. ile H.T. ve N.T. adlı kadınların, sahte 100 dolarlık banknotlarla alışveriş yaptığını öğrendi. Alışveriş yapılan market ve kuyumcuların bilgisine başvuran polis, şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerin Foça Mahallesi'nde kiraladıkları apart otelde birlikte kaldıklarını tespit eden ekipler, geçen salı günü saat 01.00'de operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, kaldıkları oda ve otomobilde yapılan aramada ise 43 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.



Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Önder K., Mustafa B. ve İlyas B. 'Parada sahtecilik' suçundan tutuklandı. H.T. ve N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.