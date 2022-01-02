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Muğla sahillerinde güneşli hava nedeniyle yoğunluk oluştu

Muğla sahillerinde güneşli hava nedeniyle yoğunluk oluştu
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'da, yılın ilk hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri doldurdu.

MUĞLA (AA) - Muğla'da, yılın ilk hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri doldurdu.

Havanın 21, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçelerinde, kent sakinleri ile tatilciler sıcak havanın tadını çıkardı, bazıları denize girerek eğlenceli zaman geçirdi.

Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilenler, sahil bandında yürüyüş yaptı, balık tuttu. Bazı hayvanseverler ise plajda köpeklerini gezdirdi.

Bodrum'da da Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri başta olmak üzere çay bahçeleri ve parklarda hareketlilik yaşandı. Balık tutmaya çalışanların yanı sıra denizde yüzüp, plajlarda güneşlenenler oldu.

Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz sahilinde de sıcak hava dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Adrenalin tutkunları 1900 metrelik Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayarak Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatını yakaladı.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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