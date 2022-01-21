"Muğla Sağlık Turizmi Tek Durak Hizmet Merkezi Projesi" taslağı ilk onayını aldı

Muğla ilinin sağlık turizminin geliştirilmesi, Sağlık turizmi yetki belgesine sahip olan kuruluş sayısının arttırılması amaçlarına hizmet edecek olan Tek Durak Hizmet Merkezi, konsept proje taslağı projeye finansman sağlayacak anahtar paydaşlar tarafından desteklendi.

Vali Yardımcısı Caner Yıldız başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Artay Yağcı, Tıp Fakültesi Dekanı H. Nevres Aydoğan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ayşegül Demirbaş, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Osman Engindeniz, Şube Müdürü Mehtap Yıldız, Proje Birimi sorumlusu Dr. Çiğdem Demirci, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hacer Ergül, Muğla Vakfı Genel Müdürü Tayyar Şaşmaz, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan, GEKA Muğla İl Koordinatörü Mehmet Sert, ve Muğla Valiliği AB Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Dr. Ahmet Esen, proje uzmanları Ebru Tunç ve Volkan Mulcar katılım sağladı.

Toplantıda AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Dr. Ahmet Esen ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü Proje Birimi sorumlusu Dr. Çiğdem Demirci tarafından, proje konsept taslağı sunumu yapıldı. Muğla ilinde sağlık turizmi kapsamında akredite olmuş sağlık tesisleri ve diğer sağlık turizmi paydaşları (seyahat acentaları, konaklama işletmeleri ve diğ.)Tarafından verilen sağlık hizmetlerini, ''Tek Durak Hizmet Merkezi'' kurarak; online platformlarda tanıtmak, potansiyel müşterilere bulundukları ülkeden başlamak üzere danışmanlık hizmeti sağlamak, sektörün rekabet gücünü artırmak, sektörün sistematik gelişimine katkıda bulunmak amaçlandığı vurgulandı.

Vali yardımcısı Caner Yıldız, Muğla Sağlık Turizmi Tek Durak Hizmet Merkezi konsept proje taslağının, önümüzdeki günlerde sektördeki diğer paydaşlara da aktarılacağını; kümelenmede yer almak isteyenlerin görüşlerinin alınması ile projenin ivme kazanacağını vurguladı. Bu kapsamda projeye onay veren kurum yetkililerine ve proje taslağını hazırlayan AB ve Dış İlişkiler Bürosu ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Proje Birimine teşekkür etti.

Muğla ilinin sağlık turizminde küresel bir marka şehir olması amacıyla, sağlık turizmi çalışmaları Vali Orhan Tavlı başkanlığında, ilk olarak 02.02. 2021 tarihinde üst düzey il protokolü ve STK yöneticilerinin katılımıyla başladı. Sonrasında, 10.03.2021 tarihinde akredite olmuş aracı kuruluşların (seyahat acentalarının) temsilcileri ile ve üçüncü olarak 20.04.2021 tarihinde yetki belgesi almış ve alma sürecinde olan tüm sağlık tesisleri ve seyahat acentaları, sağlık ve turizmle ilgili tüm kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinin geniş katılımları (65 kişi) ile sağlık turizmi istişare toplantıları yapıldı. Yapılan toplantılar sonucunda "Muğla Sağlık Turizmi Tek Durak Hizmet Merkezi'' fikri ilk olarak Singapur'un sağlık turizminde marka ülke olması örneğinden hareketle ortaya çıktı ve Muğla ilinde uygulanması üzerine geliştirildi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri