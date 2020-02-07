Muğla Sağlık Müdürü Gencer'den koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

07.02.2020 20:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:18

Muğla Sağlık Müdürü İskender Gencer, kentte koronavirüs vakası bulunmadığını bildirdi.



Gencer, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Muğla'da hastanede koronavirüs vakası olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dün Marmaris ilçesinden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine gelen solunum sıkıntısı ve grip semptomları tespit edilen hastayla ilgili gerekli basın bildirisi yapılmasına rağmen, sosyal medyada ve halk arasında asılsız haberler yayıldığını anlatan Gencer, bu nedenle vatandaşların huzursuz olarak paniğe neden olduğunun görüldüğünü bildirdi

Gencer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sebeple İl Sağlık Müdürlüğümüzce tekrar açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. Basında yer alan ve halk arasında kaygıya neden olan hastadan alınan numuneler sonucu coronavirüs hastalığı olmadığı teyit edilmiştir. Ayrıca başka coronavirüs vakaları olduğu iddialarına da halkımızın itibar etmemesi gerekmektedir. İlimizde şu an itibariyle olası veya kesin coronavirüs vakası yoktur. Ayrıca Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilimizdeki tüm grip ve grip benzeri vakalar Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından yakından takip edilmekte ve Sağlık Bakanlığımız ile her türlü iletişim sağlanmakta olup koordine hareket edilmektedir."

Kaynak: AA