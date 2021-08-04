Muğla rüzgar durumu! 4 Ağustos Muğla Milas rüzgar durumu! Muğla Milas'ta yağmur yağacak mı?
Muğla'nın Milas ilçesindeki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Yangın sürerken açıklama yapan yetkililer santralin patlama riskinin olmadığını söyledi. Bunun ardından vatandaşlar Muğla Milas rüzgar durumunu merak etti. Muğla Milas yağmur yağacak mı? Milas hava durumu nasıl? 4 Ağustos Milas hava durumu bilgileri!
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4 AĞUSTOS MUĞLA HAVA DURUMU
Muğla Milas'ta 5 Ağustos Perşembe en düşük sıcaklık 30derece iken, en yüksek sıcaklık da 42 derece olarak tahmin ediliyor. En düşük nem oranı %12 olurken en yüksek nem oranı ise %30 'dur. Yarın rüzgar 19 km/sa hızla esecek.
MUĞLA MİLAS RÜZGAR DURUMU
Rakım: 57
Enlem: 37,3027
Boylam: 27,7804
Gün Doğumu: 06:16
Gün Batımı: 20:13
Sıcaklık : 33,6 derece
Nem : %23
Rüzgar : 3km/sa (sol tarafa esiyor)
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