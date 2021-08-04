Muğla rüzgar durumu! 4 Ağustos Muğla Milas rüzgar durumu! Muğla Milas'ta yağmur yağacak mı?

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Yangın sürerken açıklama yapan yetkililer santralin patlama riskinin olmadığını söyledi. Bunun ardından vatandaşlar Muğla Milas rüzgar durumunu merak etti. Muğla Milas yağmur yağacak mı? Milas hava durumu nasıl? 4 Ağustos Milas hava durumu bilgileri!