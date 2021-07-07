Muğla Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gedik, Vali Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gedik, Vali Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti

Muğla Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gedik, Vali Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gedik, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Muğla Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gedik, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Muğla Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gedik, Vali Orhan Tavlı'ya dernek çalışmaları hakkında bilgi sundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, Muğla Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gedik'e teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Melisa Döngel İbrahim Selim
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla Roman Kültür ve Sahne Emekçileri Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gedik, Vali Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 16:12:21. #1.15#

title