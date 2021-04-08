MUĞLA ROMA DÖNEMİNE AİT KAYA MEZARLAR BODRUM TURİZMİNE KAZANDIRILACAK
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MUĞLA ROMA DÖNEMİNE AİT KAYA MEZARLAR BODRUM TURİZMİNE KAZANDIRILACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Aras, Roma dönemine ait kaya mezarlarının turizme kazandırılacağını söyledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Aras, Roma dönemine ait kaya mezarlarının turizme kazandırılacağını söyledi.

Gökçebel Mahallesi'nde bulunan Roma Dönemi'ne ait Kaya Mezarları ve Sunu Çukurları'nın yer aldığı park alanı ile Türkbükü Mahallesi'nde bulunan Roma Dönemi ait kaya mezarların yer aldığı alanda Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB)'nun, kentimizin tarihsel mirasını ortaya çıkarmak için hazırladığı projeler kapsamında, temizlik çalışmaları başlatıldı. Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ile Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan izinler doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ot ve çöp temizliği gerçekleştirildi.

Temizlik çalışmaları sonrasında, Karia Bölgesi'nin Roma Dönemi ölü gömme adetlerinin önde gelen örneklerinden olan kaya mezarlarının rölöveleri alınarak çevre düzenleme ve sergileme projeleri hazırlanarak Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunulacağı belirtildi.

3 BİN 500 YILDIR CANLI KALAN BİR KENT

Bodrum'un geçmişini, gelecek ile bütünleştirerek tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan, projeler ürettiklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Üzerinde bulunduğumuz Bodrum Yarımadası, binlerce yıldır hayatla iç içe. Bizim bildiğimiz kadarıyla 3 bin 500 yıldır burada medeniyetler var olmuş ve hiçbir zaman terk edilmemiş. Hep canlı kalmış. Bodrum, günümüzde bile hala 24 saat yaşayan kent olarak bilinir. Bu kenti canlı kılan özelliklerin başında, bu coğrafyanın binlerce yıldır varoluşu ve o medeniyetlerin bize bıraktığı auradır, tarihi güzelliklerdir. O yüzden Bodrum'u biz farklı bir şekilde seviyoruz ve ona sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

Bodrum'daki tarihi eserleri korumak ve örtülü tarihi gün yüzüne çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Aras, şöyle devam etti:

"Biz bütünüyle Bodrum'u şu anda ayakta kaldığı kadarıyla eski dokusuna döndürmeye çalışıyoruz. Bu coğrafyaya saygı duyulmasını istiyoruz. Onun için hep yapmaya çalıştığımız, tarihin vurgulanarak günümüzde insanların farkındalığını artırmak."

MUĞLA ROMA DÖNEMİNE AİT KAYA MEZARLAR BODRUM TURİZMİNE KAZANDIRILACAK
MUĞLA ROMA DÖNEMİNE AİT KAYA MEZARLAR BODRUM TURİZMİNE KAZANDIRILACAK
MUĞLA ROMA DÖNEMİNE AİT KAYA MEZARLAR BODRUM TURİZMİNE KAZANDIRILACAK
MUĞLA ROMA DÖNEMİNE AİT KAYA MEZARLAR BODRUM TURİZMİNE KAZANDIRILACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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