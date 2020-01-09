: Muğla ressam ve heykeltıraş rıfat koçak toprağa verildi

09.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:02

Ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak toprağa verildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yalnız yaşadığı evinde av tüfeği ile intihar eden ressam ve heykeltıraş 49 yaşındaki Rıfat Koçak, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, geçen salı günü saat 14.00 sıralarında, Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk babası Rıfat Koçak'ın evinden gelen silah sesini duyan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve, güvenlik güçleri ile sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Rıfat Koçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, Koçak'ın cesedinin yanında av tüfeği buldu. İncelenmek üzere silaha el konuldu. Uzun zamandır akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü öğrenilen Rıfat Koçak'ın son zamanlarda ağrılarının artması nedeniyle intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası cenaze, yakınlarına teslim edildi. Rıfat Koçak'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Kızılağaç Mahalle mezarlığına getirildi. Mezarlıkta düzenlenen cenaze törenine ayrı yaşadığı eşi Kıymet Koçak, oğlu Boran Koçak, babası Ali Koçak, annesi Saliç Koçak, kız kardeşleri Dolunay Magee, Döndü Koçak Yara, ünlü ressam Devrim Erbil, iş, spor ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Rıfat Koçak'ın cenazesi, ikindide kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazede yakınları gözyaşları döktü, Boran Koçak'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Kaynak: DHA

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