Muğla polisinden film gibi operasyon
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Muğla polisinden film gibi operasyon

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 17 şüpheli Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Muğla polisinden film gibi operasyon
12.07.2020 23:03 | Son Güncelleme: 12.07.2020 23:18

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 17 şüpheli Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. Dolandırıcıların ilk belirlemelere göre toplam 1 milyon 815 bin TL tutarında dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, pandemi döneminde özellikle evde kalan 65 yaş üstü vatandaşları hedef seçen dolandırıcı çetesi, kendisini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak, isimlerinin terör örgütü ile anıldığını ileri sürerek telefon ile dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından son dönemlerde gerçekleşen dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyonel çalışmaların yapılması talimatı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Marmaris'te bir vatandaşı dolandırdığı ileri sürülen şüpheliler hakkında elde edilen deliler sonrası Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile şüphelilerin yakalanması talimatı verildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Marmaris, Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Marmaris'te 83 yaşındaki M.R.Ö. isimli vatandaşı telefon ile arayan dolandırıcılık çetesi üyeleri 'Adınız FETÖ/PDY üyeliğine karıştı' diyerek 4 seferde 600 bin TL dolandırarak paraları başkaları adına açılmış banka hesaplarına havale ettiler. Dolandırıcılık çetesinin İstanbul'da 750 bin TL, İzmir'de 300 bin TL, Ankara'da 165 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 815 bin TL dolandırıcılık gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Muğla ile birlikte 5 ilde 30 personel ile birlikte gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 23 konut, 2 işyeri ve 3 araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, sahte jandarma personel kimlik kartı, 202 mermi, dolandırıcılık suçundan elde edildiği değerlendirilen 80 bin TL para, para aktarımında kullanıldığı değerlendirilen pos cihazı, telefon kopyalamaya yarayan cihaz, uyuşturucu madde ve çok sayıda banka kredi kartı, SİM kartı ile dijital materyalleri el konuldu.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin sorgulamalarının ardından Marmaris Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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