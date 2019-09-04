Muğla polisin uyarısına rağmen kaçınca önce otobüse sonra motosiklete çarptı 2 ölü

04.09.2019 12:06

Polisin uyarısına rağmen kaçınca önce otobüse sonra motosiklete çarptı 2 ölü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, polisin uyarısına rağmen durmayıp kaçan motosikletin sürücüsü Hakan Kınayer (21), önce belediye otobüsüyle ardından da Demirhan İrgin'in (17) kullandığı farı sönük bir diğer motosikletle çarpıştı. Kazada her ikisi de kasksız olan sürücüler Kınayer ve İrgin, yaşamını yitirdi.

Dalaman-Ortaca karayolu Altıntaş Mahallesi Bezkese Bulvarı'nda dün asayiş denetimi yapan polis ekipleri, saat 22.00 sıralarında, ters yönde giden plakasız motosikletin sürücüsü Hakan Kınayer'i durdurmak istedi. Ancak uyarıyı dinlemeyen Kınayer, kaçmaya başladı. Kınayer'in kullandığı motosiklet, Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir otobüse yandan çarpıp daha sonra farı sönük halde gelen Demirhan İrgin'in kullandığı 48 RZ 004 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kınayer ve İrgin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA