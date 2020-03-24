MUĞLA Polisin dikkati yakalattı Polisin dikkati yakalattıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 10 ayrı ilde bilişim suçları, banka ve kredi kartı dolandırıcılığı gibi çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunduğu belirlenen 25 yaşındaki Oğuzhan E., polis tarafından gözaltına alındı.

Polisin dikkati yakalattı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hakkında 10 ayrı ilde bilişim suçları, banka ve kredi kartı dolandırıcılığı gibi çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunduğu belirlenen 25 yaşındaki Oğuzhan E., polis tarafından gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği'ne bağlı motosikletli polis ekipleri, dün saat 17.00 sıralarında Beldibi Mahallesi'nde yaptıkları denetim sırasında, kendilerini görünce tedirgin olan bir kişinin uzaklaşmaya çalıştığını fark edip, durdurdu. "Emre Çatır' adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafı bulunan öğrenci kimliği göstere şüpheli, çelişkili beyanları üzerine Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan üst aramasında, şüphelinin külodu içinden çıkan kimlikten gerçek isminin Oğuzhan E. olduğu ortaya çıktı. Oğuzhan E.'nin yapılan Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) sorgusundan Ankara, Kayseri, Tekirdağ, İzmir, Denizli, Muğla, Aydın, İstanbul, Sakarya ve Eskişehir'deki Sulh Ceza Mahkemeleri tarafından bilişim suçları, kredi kartı ve banka dolandırıcılığı gibi suçlardan hakkında yakalama kararları olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Oğuzhan E.'nin poliste, susma hakkını kullanıp, ifade vermediği öğrenildi. Oğuzhan E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA