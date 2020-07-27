Muğla Pınar'ın katilinin işyerindeki 'katil' kelimesi gazete ile kapatıldı
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Muğla Pınar'ın katilinin işyerindeki 'katil' kelimesi gazete ile kapatıldı

Pınar'ın katilinin işyerindeki 'katil' kelimesi gazete ile kapatıldıMUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar, yakınları tarafından hizmete kapatıldı.

27.07.2020 00:50 | Son Güncelleme: 27.07.2020 00:54

Pınar'ın katilinin işyerindeki 'katil' kelimesi gazete ile kapatıldı

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar, yakınları tarafından hizmete kapatıldı. Avcı'nın iş yerinin camına spey boyayla yazılan 'katil' kelimesi gazete kağıdı ile kapatıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı.

Genç kız, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Öte yandan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar ise yakınları tarafından kapatılırken, tabelaların üzeri siyah naylonla örtüldü. İş yerinin camına ise kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla yazılan ve bir süre kalan 'katil' kelimesinin ise gazeteyle kapatıldığı görüldü.

Muğla Pınar'ın katilinin işyerindeki 'katil' kelimesi gazete ile kapatıldı

Kaynak: DHA

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