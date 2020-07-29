MUĞLA Pınar'ın katiline eşi boşanma davası açtı
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MUĞLA Pınar'ın katiline eşi boşanma davası açtı

Pınar'ın katiline eşi boşanma davası açtıMUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın (32), eşi Eda Avcı (28), avukatı aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'ne boşanma davası için dilekçe verdirdiği öğrenildi.

29.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:39

Pınar'ın katiline eşi boşanma davası açtı

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın (32), eşi Eda Avcı (28), avukatı aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'ne boşanma davası için dilekçe verdirdiği öğrenildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Şüpheli Cemal Metin Avcı ise, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Öte yandan Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'nın olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Sakinleştirici ilaçlar ile ayakta duran kadın, Avcı'dan boşanmak için avukatı Doğukan Uzakgiden'e vekalet verdi. Avukat Uzakgiden'in bugün Muğla Adliyesi'ne gelerek boşanma dilekçesini Aile Mahkemesi'ne teslim ettiği ifade edildi. Avukat Doğukan geçen pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır" ifadesinde bulunmuştu.

MUĞLA Pınar'ın katiline eşi boşanma davası açtı

Kaynak: DHA

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