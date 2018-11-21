Muğla Perdecide Ele Geçirilen Uyuşturucuya 1 Tutuklama

Perdecide ele geçirilen uyuşturucuya 1 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde perde satışı yapılan işletmeye yapılan operasyonda, polis 'Skunk' adlı uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan işletmeci, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'nde perde dükkanı bulunan S.D.'nin uyuşturucu sattığı yönündeki bir ihbarı değerlendirdi. İş yerine düzenlenen operasyonda, narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, yastık içine gizlenmiş bir miktar 'Skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi. İşletmeci S.D. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye çıkarılan S.D., tutuklandı