MUĞLA Özdil'in mühürlenen kaçak villasına encümen kararı
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MUĞLA Özdil'in mühürlenen kaçak villasına encümen kararı

MUĞLA Özdil'in mühürlenen kaçak villasına encümen kararı
09.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:33

Özdil'in mühürlenen kaçak villasına encümen kararıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142,5 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan ve mühürlenen villayla ilgili kaçak bölümlerin yıkım kararı Bodrum Belediyesi encümen...

Özdil'in mühürlenen kaçak villasına encümen kararı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142,5 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan ve mühürlenen villayla ilgili kaçak bölümlerin yıkım kararı Bodrum Belediyesi encümen kararıyla onaylandı. Kaçak eklentiyle ilgili henüz herhangi bir çalışma yapmayan Özdil ailesinin villasında, bugün ise site çalışanları tarafından bahçe düzenlemesi gerçekleştirildiği görüldü.

Bodrum'un Bitez Mahallesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya, ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı vererek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi. Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu. Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.

Bu gelişmenin ardından, villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, "Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur" denildi.

HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Gönderilen yıkım kararının Bordum Belediyesi encümen kararıyla onaylandığı ve 13 Mayıs'ta kaçak eklentilerin yıkılacağı belirtildi.

DHA'nın görüntülediği villada ise geçen süreye rağmen, Özdil ailesi tarafından, kaçak eklentiyle ilgili bugün de herhangi bir çalışma yapılmadı. Öte yandan site çalışanı bahçıvanların bahçe düzenlemesi yaptığı görüldü.

MUĞLA Özdil'in mühürlenen kaçak villasına encümen kararı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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