Muğla Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü Hd

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Deniz Thomson yönetimindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Thomson ve otomobilde yolcu olarak bulunan Güniz Erenay hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Marmaris-Datça Karayolu'nda meydana geldi. Marmaris'ten Datça yönüne giden Deniz Thomson (75) yönetimindeki 48 SF 625 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü Thomson ile otomobilde yolcu olarak bulunan 82 yaşındaki Güniz Erenay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadınların cesetleri, jandarmanın ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.