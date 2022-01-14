Muğla Otogarı'nda üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da otogarda üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
MUĞLA (AA) - Muğla'da otogarda üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Muğla Otogarı'nda yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan kişinin üst aramasında 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli R.S. emniyete götürüldü.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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