MUĞLA-Otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı Otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldıMuğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından fayans ve boru delinerek kurtarıldı.

Otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından fayans ve boru delinerek kurtarıldı. Göltürkbükü Mahallesi'nde bir otelin çamaşırhanesindeki kanalizasyon borusundan kedi sesi duyan çalışanlar, Bodrum AKUT gönüllülerine durumu bildirip, yardım istedi. Ekipler, bir günden fazla süredir kanalizasyon borusunda sıkıştığı sanılan kediye, fayans ve boruyu delerek ulaştı. Kedi yavrusu sıkıştığı yerden yaklaşık 2.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Yavru kedi yıkandıktan sonra sokağa bırakıldı. Kaynak: DHA