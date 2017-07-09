Muğla Ormanlık Alanda Hintkeneveri Yetiştiren Iki Kardeş Tutuklandı

Ormanlık alanda hintkeneveri yetiştiren iki kardeş tutuklandı



MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, ormanlık alanda izinsiz yetiştirildiği belirlenen 1857 kök hintkenevirine imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan 2 kardeş, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. İki şüphelinin operasyon sırasında kaçan ağabeylerinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.



Bir ihbarı değerlendiren Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavakarası Mahallesi, Çengelli Mevkisi'nde sığla ormanı içerisinde hintkeneviri yetiştirildiğini belirledi. Teknik ve fizik takibin ardından dün (Cumartesi) ormanlık alana düzenlenen operasyonda 1857 kök hintkeneviri ele geçirildi. Operasyonda hintkenevirini yetiştirdikleri belirlenen O.D. (Oğuzhan Doygun) (20) ve ağabeyi A.D. (Arif Doygun) (34)gözaltına alındı. Şüphelilere ait iki otomatik av tüfeği ile 45 M 5696 plakalı otomobile de el konuldu. Otomobil yediemine teslim edilirken, operasyon sırasında gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmayı farkedip, kaçan ağabeyleri S.D.'nin (Selçuk Doygun) (35) ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Ele geçirilen hitkenevirleri ise tek tek sökülüp, yakılarak imha edildi.