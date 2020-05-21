MUĞLA Ormandaki temizlikten koltuk takımından klozete kadar birçok atık çıktı
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MUĞLA Ormandaki temizlikten koltuk takımından klozete kadar birçok atık çıktı

Ormandaki temizlikten koltuk takımından klozete kadar birçok atık çıktıMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki turistik Orhaniye Mahallesi'nde kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda temizlik yapıldı.

21.05.2020 20:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:55

Ormandaki temizlikten koltuk takımından klozete kadar birçok atık çıktı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki turistik Orhaniye Mahallesi'nde kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda temizlik yapıldı. Temizlik çalışmasında ormanlık alandan çıkartılan koltuk takımı ve klozet ise görenleri şaşırttı.

Marmaris'e 52 kilometre uzaklıkta bulunan turistik Orhaniye Mahallesi'nin Muhtarı Cem Dinç, gezinti yaptığı sırada kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanlara atılan ev eşyaları, moloz ve çeşitli atıkları fark etti. Mahalleye dönen Muhtar Dinç, gençleri toplayıp, belediye ekiplerine haber verdi. Bugün saat 16.00 sıralarında mahalleli ve belediye ekiplerinden oluşan 30 kişilik grup ormanlık alanlarda temizliğe başladı. Yamaçlardan atılan kanepe, koltuk, klozet, küçük mutfak eşyaları gibi çeşitli atık eşyalar, urgana bağlanarak atıldıkları yerden çıkarıldı. Alandaki molozlar da temizlendi. Üç saat süren temizlik çalışmalarında çıkarılan atıklar, 4 traktörün römorku ile taşındı. Toplanan atıklar, kamyonetlerle Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'nde imha edilmek üzere götürüldü.

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Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, 'Yeşilin her tonunun bulunduğu oksijen kaynağı ormanlarımıza ne yazık ki yörenin insanları tarafından kullanılmayan ev, otel ve çeşitli işletmelerin eşyaları atılmış. İşletmelerinde tadilat yapan esnaflarımızdan ricam lütfen bize ulaşsınlar ve molozları aldırıp attıralım. Doğamız ve denizimiz sayesinde turizmden ekmek kazanıyoruz. Bunu yapanlar aslında kendilerine zarar verdiklerinin farkında değil mi' Ormanlara giriş yollarına güvenlik kamera sistemi taktırdık. Uyarı levhaları asıldı. 7 gün 24 saat denetimlerimiz olacaktır"dedi.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDA 'SARIKIZ"ÖRÜMCEĞİ YAKALANDI

Çevre temizliği sırasında halk arasında 'Sarıkız" adı verilen (Camel Spider) adlı akrep, fare yiyebilen hatta büyükbaş hayvanların etlerini koparabilen örümcek yakalandı. Çubuklarla yakalanan örümcek bir süre izlendikten sonra alınarak ormanlık alana geri bırakıldı.

MUĞLA Ormandaki temizlikten koltuk takımından klozete kadar birçok atık çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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